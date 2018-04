Arménie: le chef de la contestation Pachinian a été interpellé

Erevan - Le chef de la contestation antigouvernementale en Arménie, Nikol Pachinian, a été interpellé, a annoncé dimanche le parquet général arménien, alors que les protestations se poursuivaient pour le dixième jour dans cette ex-république soviétique de Caucase.Le député et leader de l'opposition Nikol Pachinian, ainsi que deux autres députés d'opposition "ont été interpellés au moment où ils commettaient des actes dangereux pour la société", a précisé le parquet dans un communiqué.Pour sa part, la police arménienne a annoncé plus tôt dans la journée avoir "évacué de force" Nikol Pachinian d'une nouvelle manifestation de l'opposition, organisée dans la capitale Erevan après l'échec d'une rencontre entre le chef de la contestation et le Premier ministre Serge Sarkissian, dont le départ est réclamé par les protestataires.Selon le parquet arménien, M. Pachinian et deux autres députés "ont violé de manière répétitive et grossière la loi sur les manifestations, en organisant des défilés et des meetings illégaux et en appelant à bloquer les routes et paralyser le fonctionnement des établissements publics".Les manifestations de protestation secouent l'Arménie depuis une dizaine de jours, les manifestants dénonçant le maintien au pouvoir de l'ancien président Serge Sarkissian, récemment nommé Premier ministre avec des pouvoirs renforcés.(©AFP / 22 avril 2018 11h42)