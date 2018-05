Erevan - Les chefs de la police et des services secrets arméniens ont été limogés jeudi sur proposition du nouveau Premier ministre Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir au terme de trois semaines de protestations antigouvernementales.La décision de limoger Vladimir Gasparian, le chef de la police, et Gueorgui Koutoïan, à la tête du Service de sécurité nationale (SNB), a été prise par décret jeudi par le président Armen Sarkissian sur proposition de M. Pachinian."Je viens tout juste de signer une proposition destinée au président concernant le limogeage des chefs de la police et du SNB", avait écrit le Premier ministre sur Facebook.Le chef adjoint de la police d'Erevan, la capitale de l'Arménie, Valeri Ossipian, qui avait pris part aux négociations avec les organisateurs des manifestations antigouvernementales dans ce petit pays du Caucase a été nommé à la tête de la police.Nikol Pachinan a souligné l'aspect symbolique de cette nomination : "Pendant les manifestations, nous étions dans un camp opposé à celui de Valeri Ossipian. J'ai décidé (...) que nous serions dans le même camp", a-t-il écrit.Artur Vanetsian, actuellement à la tête des services de sécurité d'Erevan, a été nommé chef des services secrets. "Le service national de sécurité doit remplir une fonction importante dans la lutte contre la corruption, que nous devons éliminer très rapidement en Arménie", a souligné le Premier ministre.Le ministre arménien de la Défense Vigen Sarkissian et le ministre des Finances Vardan Aramian ont également exprimé mercredi et jeudi leur intention de quitter leur poste avant la formation prochaine d'un nouveau gouvernement.En vertu de la Constitution arménienne, un nouveau gouvernement doit être formé dans les quinze jours suivant la nomination d'un Premier ministre. Le programme du gouvernement est ensuite présenté devant le Parlement dans un délai de vingt jours.Nikol Pachinian a été élu mardi Premier ministre de l'Arménie après avoir mené pendant trois semaines un mouvement de contestation d'ampleur, visant le Parti républicain au pouvoir et l'ancien président Serge Sarkissian (2008-2018), devenu pour quelques jours le chef du gouvernement et acculé à la démission.Le Premier ministre dispose de pouvoirs élargis en Arménie après une révision constitutionnelle, tandis que le président remplit désormais des fonctions essentiellement honorifiques.(©AFP / 10 mai 2018 17h48)