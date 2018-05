Erevan - Le Parlement arménien a annoncé mercredi qu'il procéderait le 8 mai à un nouveau vote pour élire le Premier ministre de cette république ex-soviétique du Caucase plongée dans une crise politique depuis trois semaines.La veille, le Parlement avait voté pour élire un nouveau Premier ministre, mais le seul candidat, le chef de l'opposition et meneur de la contestation actuelle Nikol Pachinian, n'a pas réuni le nombre de voix nécessaire, le parti au pouvoir ayant voté contre lui.S'il échoue à nouveau dans sa tentative d'élire le chef du gouvernement, le Parlement est dissous et des élections législatives anticipées sont convoquées.Des manifestations de plusieurs dizaines de milliers d'opposants ont provoqué le 23 avril la démission de Serge Sarkissian, qui venait d'être élu Premier ministre six jours auparavant par les députés, après avoir été chef de l'Etat pendant dix ans.M. Pachinian na pas encore indiqué s'il serait à nouveau candidat.Après le vote mardi contre lui, il avait promis un "tsunami politique" au Parti républicain au pouvoir, en l'accusant de "voler la victoire du peuple".Mercredi, des dizaines de milliers de protestataires paralysaient Erevan pour protester contre le refus la veille du Parlement arménien d'élire Nikol Pachinian au poste de Premier ministre.Une nouvelle manifestation était prévue pour 13H00 GMT dans le centre d'Erevan.(©AFP / 02 mai 2018 11h45)