Arménie: nouvelles protestations à l'appel du chef de l'opposition qui réclame le pouvoir

De nouvelles protestations secouaient mercredi Erevan, la capitale d'Arménie, à l'appel de l'opposant Nikol Pachinian qui réclame des autorités une passation de pouvoir pacifique et des législatives anticipées, deux jours après la démission du Premier ministre contesté Serge Sarkissian.Des milliers de personnes se sont réunies mercredi matin sur la place de la République, au coeur d'Erevan, haut lieu de la contestation anti-Sarkissian dans la capitale de cette ex-république soviétique du Caucase, en scandant "Nikol, notre Premier ministre!", a constaté un journaliste de l'AFP.Face à la reprise de la contestation, des centaines des policiers et des forces anti-émeutes, ainsi que plusieurs véhicules blindés ont été déployés dans le centre-ville.Député et opposant de longue date, M. Pachinian, qui s'est déclaré mardi "prêt à diriger le pays", a appelé ses partisans à descendre à nouveau dans la rue, après avoir affirmé sur sa page Facebook que le Premier ministre par intérim, Karen Karapetian, un fidèle du chef du gouvernement déchu, avait refusé d'entamer des négociations mercredi matin sur l'avenir politique du pays.Alors que l'ancien président, récemment nommé Premier ministre Serge Sarkissian a annoncé son départ lundi, cédant après onze jours de manifestations, les députés du Parlement arménien ont sept jours, selon la loi, à compter de la démission du chef du gouvernement pour proposer de nouvelles candidatures à ce poste, et le vote pourrait avoir lieu le 2 mai.Mais le Parti républicain de M. Sarkissian dispose de 65 sièges sur 105 au Parlement et il a toutes les chances de faire élire de nouveau son candidat, une option rejetée par Nikol Pachinian."Nous ne pouvons pas permettre au Parti républicain de continuer à diriger le pays", a déclaré M. Pachinian, dans une adresse vidéo mardi soir."Ce n'est pas seulement Serge Sarkissian qui posait problème, mais tout le Parti républicain (au pouvoir)", a-t-il affirmé.M. Pachinian a également jugé "inacceptable" qu'un représentant de ce parti reste Premier ministre par intérim jusqu'à l'organisation des élections anticipées."Le départ de Serge ne suffit pas. Son parti veut rester au pouvoir mais le peuple veut qu'ils partent tous pour que nous vivions enfin normalement", a déclaré à l'AFP une manifestante, Rouzanna Vartanian, avocate de 40 ans."Nous réclamons que les républicains partent et que de nouvelles élections soient organisées. Sinon, rien ne va changer", a expliqué Varazdat Panoïan, metteur en scène, 28 ans, qui participait lui aussi à la manifestation sur la place de la République.Pour sa part, Karen Karapetian a déclaré mercredi, lors d'une conférence de presse, ne pas être opposé à l'organisation d'élections législatives anticipées, tout en soulignant qu'une telle décision devait être prise par "toutes les forces politiques" du pays."Celui qui se dit être élu du peuple doit être élu lors des élections", a-t-il indiqué."Alors organisons des élections anticipées. Et si lui (Pachinian, ndlr), est vraiment élu du peuple, il remportera la victoire", a ajouté M. Karapetian.De son côté, le président arménien Armen Sarkissian (sans lien de parenté avec son prédécesseur) a appelé toutes les parties au "dialogue"."Je commence aujourd'hui des consultations avec les forces parlementaires et les forces politiques non représentées au parlement pour discuter des moyens de sortir de cette situation", a-t-il déclaré dans un communiqué, en espérant qu'un "compromis" sera trouvé.Depuis le 13 avril, les manifestations se sont succédé à Erevan pour exiger le départ du Premier ministre Serge Sarkissian, accusé par les contestataires de vouloir s'accrocher à tout prix au pouvoir après avoir dirigé le pays pendant une décennie en tant que président, et de ne pas avoir su faire reculer la pauvreté et la corruption.Le 23 avril, il a annoncé sa démission, en estimant "s'être trompé".(©AFP / 25 avril 2018 12h35)