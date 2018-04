Arménie: plusieurs dizaines de manifestants interpellés

Plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés jeudi à Erevan, la capitale de l'Arménie, en marge des protestations contre l'ex-président Serge Sarkissian, devenu Premier ministre avec des pouvoirs renforcés.Jeudi matin, plusieurs centaines de manifestants ont tenté de bloquer l'entrée du siège du gouvernement, dans le centre-ville de la capitale arménienne, provoquant l'intervention des forces de police anti-émeute qui ont arrêté plusieurs dizaines de personnes, a constaté une journaliste de l'AFP.La contestation contre le maintien au pouvoir de Serge Sarkissian, président depuis 2008 et qui a pu revenir comme Premier ministre grâce à une réforme constitutionnelle controversée, entre dans son septième jour.Mercredi soir, au moins 16.000 personnes se sont rassemblées à Erevan pour une nouvelle manifestation. "Notre révolution de velours se répand", a assuré le député et leader de l'opposition Nikol Pachinian devant la foule.Les organisateurs de la manifestation ont prôné une campagne nationale de "désobéissance civile".La manifestation de mercredi était toutefois moins importante que celle de la veille, quand 40.000 personnes s'étaient réunies à Erevan, la plus grande manifestation de ces dernières années dans ce petit pays du Caucase.Serge Sarkissian, qui vient d'achever son second et dernier mandat présidentiel, est revenu au pouvoir en se faisant élire Premier ministre par le Parlement dans un pays où, après une réforme constitutionnelle, le président exerce désormais des fonctions largement protocolaires tandis que le Premier ministre dispose de pouvoirs renforcés.L'opposition affirme que cette réforme avait pour unique but de maintenir au pouvoir Serge Sarkissian, un ancien officier de l'armée qui occupait le poste de président depuis 2008 après avoir déjà été Premier ministre en 2007-2008.(©AFP / 19 avril 2018 08h51)