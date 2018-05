Armes chimiques: Paris gèle les avoirs d'entités syriennes et libanaises

Paris - La France a gelé vendredi les avoirs de trois personnes et neuf entreprises pour leur implication présumée dans le programme d'armes chimiques syrien, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères et de l'Economie et des Finances.Ces entités, domiciliées pour la plupart en Syrie et au Liban, travaillent "au bénéfice" du Centre d'Etudes et de Recherches syrien (CERS), "principal laboratoire syrien en charge du développement et de la production non conventionnelle d'armes chimiques et de vecteurs balistiques", ont indiqué Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire dans un communiqué commun."Elles ont été désignées pour leur implication dans la recherche et/ou l'acquisition pour ce centre de matériels contribuant au développement des capacités militaires chimiques et balistiques de ce pays", est-il ajouté.Noms, adresses et dates de naissance sont précisés dans trois arrêtés du ministère de l'Economie et des Finances parus vendredi au Journal Officiel.Les entreprises Al Mahrous Group (Damas) - dont deux filiales à Dubaï et en Egypte - Sigmatec (Damas), Technolab (Liban) ainsi qu'une société de négoce basée à Guangzhou en Chine sont notamment visées.Deux ressortissants syriens sont également cités, ainsi qu'une personne née en 1977 au Liban dont la nationalité n'est pas précisée.Les avoirs de ces entités et personnes sont gelés pour six mois et toute mise à disposition de fonds ou ressources économiques interdite pour la même durée, stipulent les arrêtés.Une trentaine de pays se mobilisent vendredi à Paris pour trouver des mécanismes permettant de mieux identifier et punir les responsables d'attaques chimiques, après plusieurs vétos russes à la poursuite d'enquêtes internationales dans le cas de la Syrie."Alors que les armes chimiques avaient disparu depuis près de vingt ans, leur réapparition en Irak, en Syrie, en Asie ou en Europe entre les mains d'acteurs étatiques et non étatiques exige une mobilisation résolue de la communauté internationale", ont déclaré les deux ministres.Une attaque chimique présumée à Douma, près de Damas, le 7 avril a fait au moins 40 morts, selon des secouristes et conduit à des frappes des Etats-Unis, de la France et la Grande-Bretagne contre des installations du régime syrien, notamment le CERS. Damas nie toute implication dans cette attaque.L'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars, a aussi provoqué une grave crise diplomatique entre la Russie et les Occidentaux, qui y ont vu la main de Moscou.La France avait déjà gelé en janvier les avoirs de 25 entités et responsables d'entreprises syriens mais aussi français, libanais ou chinois, soupçonnés d'alimenter le programme syrien d'armes chimiques.Parmi les entreprises visées figuraient alors des importateurs et distributeurs de métaux, d'électronique et de systèmes d'éclairage. Certaines n'avaient pas d'existence physique à l'adresse indiquée.(©AFP / 18 mai 2018 07h57)