Armes chimiques: la France sanctionne 25 entités et responsables

Paris - La France a gelé mardi des avoirs de 25 entités et responsables d'entreprises syriens mais aussi français, libanais ou chinois, soupçonnés d'alimenter le programme syrien d'armes chimiques, selon deux arrêtés diffusés au Journal officiel.Ces sanctions s'inscrivent dans le partenariat conclu mardi par 30 pays à Paris afin de pouvoir poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie et riposter ainsi à un veto russe à l'ONU.Parmi les entreprises visées par la France figurent notamment des importateurs et distributeurs de métaux, d'électronique et de systèmes d'éclairage. Elles sont domiciliées à Beyrouth (Electronic Katrangi Trading, Nktronics, ABC Shipping Co.), Damas (Electronic System Group) ou Paris (Smart Green Power, Lumière Elysées, Smart Pegasus).Elles font partie de deux "réseaux d'acquisition du Centre d'Etudes et de Recherches Syrien (CERS), principal laboratoire syrien en charge des programmes chimiques", ont indiqué les ministères français des Affaires étrangères et de l'Economie dans un communiqué commun.Ces deux réseaux sont devenus "des intermédiaires actifs du CERS, facilitant la fourniture de biens entrant dans la fabrication d'armes chimiques, et notamment de précurseurs de toxiques de guerre tels que le gaz sarin", poursuit le communiqué.Les trois entités françaises visées n'ont pas d'existence physique à l'adresse à laquelle elles sont enregistrées à Paris, a constaté un journaliste de l'AFP.Deux d'entre elles ont en revanche un site internet à leur nom, présentant des systèmes d'énergie solaire (pompes, panneaux...) ou des éléments d'éclairage LED. La troisième se présente comme un entreprise de commerce de gros."La détermination de la France est totale pour obtenir que des responsables de ces crimes abjects finissent par rendre des comptes", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian."Il faut assécher les différents canaux de financement que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive", a renchéri le ministre de l'Economie Bruno Le maire qui a signé les arrêtés.Aucun responsable du régime n'est en revanche visé. "Nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments permettant d'engager cette démarche au niveau des autorités politiques syriennes", concède-t-on au Quai d'Orsay.Alors que le régime de Bachar al-Assad a été accusé lundi d'une nouvelle attaque chimique contre une enclave rebelle de la Ghouta orientale, à l'est de Damas, au moins 130 attaques chimiques ont été perpétrées en Syrie entre 2012 et 2017, selon une évaluation française.Les enquêteurs de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont conclu à la responsabilité du régime syrien dans quatre d'entre elles, dont l'une au sarin qui a tué au moins 80 personnes le 4 avril 2017 à Khan Cheikhoun.La Russie, qui soutient militairement le président syrien Bachar al-Assad, accuse de son côté les enquêteurs de partialité et a fait usage à deux reprises en novembre de son droit de veto au Conseil de sécurité pour bloquer le renouvellement du mandat d'experts internationaux chargés d'enquêter sur les armes chimiques en Syrie.(©AFP / 23 janvier 2018 14h03)