Arnaud Leroy prend la présidence de l'Ademe

Paris - Arnaud Leroy, ex porte-parole d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, a été officiellement nommé à la présidence de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) en remplacement de Bruno Lechevin, mercredi lors du conseil des ministres.Annoncée par l'Elysée en février, cette nomination a été approuvée par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, précise un communiqué de l'Ademe.Arnaud Leroy, 41 ans, ancien député (PS) des Français de l'étranger, est membre du bureau exécutif de La République en marche après avoir fait partie du triumvirat à la tête du parti présidentiel entre les élections du printemps et l'élection de Christophe Castaner au poste de délégué général.Ce diplômé en droit maritime et protection de l'environnement a notamment siégé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ainsi qu'à la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale.Arnaud Leroy succède à Bruno Lechevin, ancien syndicaliste et ex-médiateur de l'énergie, qui avait été nommé en 2013 par François Hollande.L'Ademe, établissement public placé sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Enseignement supérieur, participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable et de l'aide au financement de projets.(©AFP / 14 mars 2018 15h53)