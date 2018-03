Arrestation d'un évêque chinois reconnu par le Vatican (presse)

Cité du Vatican - Un évêque chinois reconnu par le Vatican a été arrêté lundi soir dans son diocèse, au moment où un accord historique sur la nomination des évêques se profile entre le Saint-Siège et la Chine, rapporte mardi un site spécialisé de l'Eglise.AsiaNews, publication de l'Institut pontifical des missions étrangères de l'Eglise, affirme mardi que Mgr Vincent Guo Xijin, évêque du diocèse de Mindong (sud-est), a été arrêté en compagnie d'un autre responsable du diocèse.Un porte-parole du Vatican n'a pas souhaité commenter cette information.La police locale chinoise interrogée par l'AFP a déclaré ne pas être au courant, tout comme le bureau provincial des questions religieuses.Mgr Guo, âgé de 59 ans, est un évêque reconnu par le Vatican mais non par les autorités chinoises. Il a été prié récemment par la diplomatie vaticane de céder sa place à un évêque nommé par Pékin, Mgr Vincent Zhan Silu, et d'accepter d'être rétrogradé comme auxiliaire, dans le cadre de la préparation d'un accord entre le Vatican et la Chine communiste.Selon AsiaNews, Mgr Guo aurait été convoqué lundi après-midi par le Bureau des affaires religieuses, puis serait rentré dans sa résidence en début de soirée pour préparer une valise avant d'être emmené vers 22H00 locales.Selon des fidèles consultés par AsiaNews, la disparition de l'évêque de Mindong s'expliquerait par son refus de concélébrer Pâques avec le prélat qui doit le remplacer. Le site rapporte aussi que ce même évêque avait déjà disparu l'an dernier pendant vingt jours.Un spécialiste de la Chine d'Amnesty International, Patrick Poon, basé à Hong Kong, a estimé que le gouvernement chinois devait communiquer de toute urgence sur le sort de l'évêque. "C'est honteux de harceler un prélat et de l'emmener sans aucune raison légitime. C'est une violation évidente de la liberté religieuse", a-t-il réagi à l'AFP.Le Vatican se rapproche d'un accord historique avec la Chine communiste sur la question épineuse de la nomination des évêques, avec la décision du Saint-Siège de reconnaître prochainement sept prélats nommés par par le régime de Pékin, avait indiqué début février à l'AFP une source proche du dossier.Selon des informations du quotidien français La Croix publiées lundi, une délégation chinoise est attendue cette semaine à Rome. L'ancien évêque de Hong Kong, le cardinal Joseph Zen, farouche opposant à un accord, avait même précisé au journal qu'il pourrait être signé ce mardi. Une information toutefois non confirmée par le Vatican.Les quelque 12 millions de catholiques chinois sont divisés entre une "Association patriotique" dont le clergé est choisi directement par le Parti communiste et une Eglise non officielle dont les évêques nommés par Rome sont tolérés mais pas reconnus par Pékin.Au cours d'un colloque organisé la semaine dernière dans une université jésuite de Rome sur le christianisme en Chine, le "ministre" des Affaires étrangères du Vatican, Mgr Paul Gallagher, a souligné très diplomatiquement que la mission de l'Eglise en Chine était "d'être pleinement catholique et profondément chinoise", ancrée dans "la très ancienne culture chinoise"."Les relations entre la Chine et l'Eglise catholique ont traversé différents phases, alternant entre des moments de coopération fructueux et certains d'une grande incompréhension et d'hostilité, menant parfois à de grandes souffrances chez les croyants", a-t-il toutefois convenu.En février, le numéro deux du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, avait assuré qu'il n'existait pas "deux Eglises en Chine mais deux communautés de fidèles appelées à accomplir un chemin progressif de réconciliation vers l'unité", ce qui exigera que certains fassent des "sacrifices".Le Saint-Siège n'entretient plus de relations diplomatiques depuis 1951 avec la Chine.(©AFP / 27 mars 2018 16h22)