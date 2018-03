Arrestations après une attaque à la voiture bélier en Cisjordanie

Jérusalem - Un frère et un oncle d'un Palestinien auteur vendredi d'une attaque à la voiture bélier qui a coûté la vie à deux soldats israéliens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'Etat hébreu, ont été arrêtés, a annoncé l'armée israélienne.Deux autres militaires ont également été blessés dans cette attaque, dont un grièvement, après avoir été percutés par une voiture conduite par un Palestinien près d'un poste militaire à l'ouest de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.Les faits sont survenus lors d'un "jour de colère" auquel étaient appelés les Palestiniens, cent jours après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël.Le conducteur de la voiture bélier, blessé, a été conduit à l'hôpital et interrogé, a dit l'armée israélienne.Selon le Shin Beth, service de sécurité intérieure israélien, il s'agit d'Alaa Kabha, né en 1991 et originaire de la localité de Bartaa près de Jénine. Il avait été détenu dans une prison israélienne pour "raisons de sécurité" et libéré en avril dernier.La voiture bélier est un mode opératoire régulièrement employé dans des attaques anti-israéliennes commises par des Palestiniens isolés.Les attaques anti-israéliennes se sont succédé à un rythme quasiment quotidien pendant des mois après octobre 2015, avant de s'espacer.Sans provoquer l'embrasement redouté, la décision de M. Trump sur Jérusalem, annoncée le 6 décembre, a toutefois causé un regain de tensions: au moins 31 Palestiniens et quatre Israéliens ont été tués dans des violences depuis lors.L'ONU considère que le sort de Jérusalem doit être fixé par des négociations et non de manière unilatérale. Les Palestiniens ambitionnent de faire de la partie orientale de la Ville sainte --occupée et annexée par Israël-- la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.L'armée israélienne a également procédé à une inspection de la résidence de l'auteur de l'attaque à Bartaa en vue de sa destruction.Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé samedi dans un communiqué qu'Israël allaient "oeuvrer pour démolir la maison du terroriste".Les autorités militaires ont par ailleurs annulé 67 permis de travail en Israël et 26 autorisations de commercer qui avaient été accordés aux membres de la famille de l'assaillant, a ajouté l'armée.(©AFP / 17 mars 2018 18h09)