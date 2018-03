Arrêt rapide du réacteur de la centrale de Mühleberg

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le réacteur de la centale nucléaire de Mühleberg s'est arrêté rapidement ce mercredi matin. La raison de cet arrêt rapide du réacteur est une augmentation sur une courte période de la radioactivité dans la conduite de pression allant du réacteur aux turbines. La protection de l'être humain et de l'environnement a été sans arrêt garantie. Les sondes de mesures de la radioactivité n'ont mesuré aucune augmentation de la radioactivité.Le réacteur s'est automatiquement arrêté à 10:34, et se comporte dès lors comme il doit le faire dans une telle circonstance. L'ensemble des objectifs de protection sont atteints.L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN a été informée selon les prescriptions en la matière et a pour l'instant donné la valeur 0 à cet événement sur l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques INES (aucune importance du point de vue de la sécurité).La cause de cette augmentation sur un court moment de la radioactivité dans la conduite de pression est pour l'instant inconnue et va être clarifiée. La conduite de pression dans un réacteur à eau bouillante mène la pression depuis la cuve du réacteur jusqu'aux turbines.Après que l'eau sous forme de vapeur a été amenée dans les turbines, elle est refroidie dans le condensateur pour pouvoir est pompée vers le réacteur. Il s'agit d'un circuit fermé.Le réseau de mesure pour la surveillance automatique du débit de dose dans l'environnement de centrales nucléaires MADUK n'a enregistré aucune hausse de la radioactivité.Le redémarrage de l'installation ne sera possible que lorsque les causes du dysfonctionnement seront connues et auront pu être réparées. L'IFSN analysera cet événement qui doit être obligatoirement notifié, en suivant la procédure usuelle.