Arts Energy (batteries): partenariat avec le chinois Hunan Corun New Energy

SAFT GROUPE

TOYOTA MOTOR

Paris - Le fabricant français de batteries Arts Energy a annoncé mardi la signature d'un accord de "partenariat exclusif" avec l'entreprise chinoise Hunan Copower EV Battery Co. avec l'objectif de "s'ouvrir au marché des applications hybrides et de forte puissance".A partir de ce mois de mai, Arts Energy "sera le premier et unique fabricant à pouvoir utiliser la technologie développée par le groupe chinois pour les batteries Ni-MH à destination des véhicules hybrides", assure t-il dans un communiqué.Cette technologie sera ainsi "prochainement accessible aux industriels français et européens", ajoute l'industriel charentais.Arts Energy prévoit de développer "toute une gamme de batteries Ni-MH haute puissance à destination de véhicules hybrides de tout type", avec un temps de charge de moins de 3 minutes, selon le communiqué.La technologie Ni-MH (nickel métal hydrure) a notamment été utilisée sur la Toyota Prius dès son lancement en 1997, rappelle Arts Energy.Créé en 2013 après sa séparation de Saft, et basé à Nersac, Arts Energy emploie 270 salariés et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros.Hunan Copower EV Battery Co. est une filiale du groupe Hunan Corun New Energy, coté à la Bourse de Shanghai.sbo/ef/bh(©AFP / 15 mai 2018 17h27)