Arundel s'empare des sociétés allemandes Immac et HKA

Zurich (awp) - La société de participations Arundel va racheter deux sociétés allemandes de placement immobilier et de gestion de fonds, à savoir Immac Holding et Hanseatische Kapitalverwaltung. Le prix de la transaction n'est pas précisé. Le groupe va multiplier par sept le nombre de ses employés.Cette acquisition concerne plus de 70 collaborateurs en Allemagne, Autriche et Irlande, indique le groupe zurichois jeudi. Ces équipes viendront renforcer l'effectif d'Arundel, anciennement USI Group, dont le nombre s'élève actuellement à 13 personnes, principalement à Londres.Fondées en 1997 et basées à Hambourg, les deux entreprises ont sponsorisé plus de 90 fonds, qui ont placé un montant supérieur à 1,6 mrd EUR dans des projets immobiliers dans le domaine de la santé en Europe. En la matière, elle ont acquis un statut de leader sur le Vieux continent, selon Arundel.Immac et HKA sont détenues par la société Profunda Vermögen, une holding contrôlée par son fondateur allemand Marcus Schiermann. Ce dernier briguera un siège au conseil d'administration d'Arundel. Les membres de la direction des deux entreprises devraient assumer des responsabilités au sein du groupe zurichois, précise le communiqué.Les deux sociétés comptent plus de 7500 clients allemands et ont des contacts avec des distributeurs allemands qui se concentrent sur le marché américain.Une fois l'acquisition finalisée, Arundel entend lever des fonds pour l'investissement et le développement de projets immobiliers aux Etats-Unis, de propriétés hôtelières ou de santé en Europe et sur ses activités en Inde, l'un des marchés traditionnels.fr/rp(AWP / 29.03.2018 18h45)