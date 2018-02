Arundel: un investisseur mécontent réclame 15 mio GBP de dommages-intérêts

Zurich (awp) - La société de participation Arundel (autrefois USI Group) fait l'objet d'une plainte en dommages intérêts en Grande-Bretagne, de la part d'un investisseur mécontent qui s'en prend à une filiale locale. Selon le communiqué de vendredi soir, le montant réclamé est de 15,25 mio GBP, plus frais, coûts, intérêts, etc. La plainte est liée à une augmentation de capital réalisée en 2011 par la filiale d'Arundel pour un groupe actif en Grande-Bretagne. Arundel ne donne pas d'autre détail.Il y a deux ans, le conseil d'administration avait été averti d'une plainte potentielle d'un investisseur mécontent. La société continue de penser que la plainte est infondée et elle se défendra "vigoureusement". Toutes les mesures seront prises pour éviter tout dommage pour le groupe et les investisseurs seront tenu informés.uh/cf/rp(AWP / 16.02.2018 19h25)