Aryzta abaisse ses prévisions de rentabilité pour 2017/2018

(ajoute contexte et prévisions précédentes, explique Cloverhill)Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a abaissé ses prévisions de rentabilité pour l'exercice annuel en cours, qui clôturera le 31 juillet 2018. De nombreux défis restent à surmonter, a souligné l'entreprise jeudi.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait s'inscrire 15% en dessous de la valeur de l'exercice précédent à périmètre constant, c'est-à-dire hors effets de change et de cessions. En tenant compte de ces effets exceptionnels, le repli devrait atteindre 20%. Fin novembre, lors de la publication des résultat du 1er trimestre, Aryzta tablait sur un Ebitda plus ou moins en ligne avec celui de l'exercice précédent.Alors que les recettes, hors Cloverhill, sont relativement stables, l'Ebitda s'est affaibli par rapport à la fin du deuxième trimestre (de novembre 2017 à janvier 2018) en Europe et aux Etats-Unis, une tendance qui ne devrait pas s'inverser pour le reste de l'exercice, précise le communiqué.Le groupe fait face à un ensemble de défis internes et externes. En Europe, il y a eu de bons progrès au niveau des prix du beurre et de l'utilisation des capacités en Allemagne. Ils ne seront toutefois pas suffisants pour compenser les pertes sur les volumes et les marges. De plus, les pressions liées au Brexit subsistent sur les activités britanniques.AMÉRIQUE DU NORD À LA PEINEAux Etats-Unis, les recettes se stabilisent hors Cloverhill, mais la rentabilité s'inscrit en deçà des attentes. La hausse à deux chiffres des frais de distribution et un coût du travail plus élevé qu'escompté ont un impact significatif. De plus, certaines mesures d'amélioration de la performance, commençant à engendrer des baisses de coûts, n'avancent cependant pas aussi rapidement que prévu. La région Reste du monde progresse comme escompté.Sur le site de Cloverhill aux Etats-Unis, Aryzta fabrique et emballe ses propres produits de boulangerie et ceux de concurrents. Le site fait face à plusieurs difficultés, ce qui pèse sur sa rentabilité.Les conditions de crédits des créanciers sont respectées grâce au refinancement, précise le groupe. Ce dernier table sur une génération de liquidités de plus de 450 mio EUR pour l'exercice en cours grâce à la vente de certaines activités ne faisant pas partie du coeur de métier, incluant La Rousse Foods, Cloverhill et de ses investissements dans des co-entreprises. Les marchés seront informés en temps voulu.Aryzta publiera ses résultats semestriels de l'exercice décalé 2017/2018 le 12 mars prochain. L'exercice a débuté le 1er août 2017 et clôturera le 31 juillet 2018.Peu après l'ouverture, Aryzta perdait 19,4% à 30,42 CHF dans un SLI en baisse de 0,45%.ol/al(AWP / 25.01.2018 09h08)