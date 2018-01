Aryzta abaisse ses prévisions de rentabilité pour 2018, l'action dévisse

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a abaissé ses prévisions de rentabilité pour l'exercice annuel en cours qui se termine fin juillet. Les analystes ont accueilli la nouvelle froidement, le nouvel avertissement sur résultats mettant à mal la crédibilité de la direction. A la Bourse suisse, le titre perdait environ un cinquième de sa valeur.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait s'inscrire 15% en dessous de la valeur de l'exercice précédent à périmètre constant, c'est-à-dire hors effets de change et de cessions. En tenant compte de ces derniers, le repli devrait atteindre 20%, a précisé jeudi la société. Fin novembre, lors de la publication des résultat du 1er trimestre, Aryzta tablait sur un Ebitda plus ou moins en ligne avec celui de l'exercice précédent, qui avait atteint 420 mio EUR.L'Ebitda s'est affaibli par rapport à la fin du deuxième trimestre (de novembre 2017 à janvier 2018) en Europe et aux Etats-Unis, une tendance qui ne devrait pas s'inverser pour le reste de l'exercice, précise le communiqué. Environ 20% du repli est imputable à la région Europe, tandis que l'Amérique du Nord est responsable des 80% restants.La situation est moins grave au niveau des ventes, a expliqué le directeur général (CEO) Kevin Toland dans un téléconférence. Elles sont "relativement stables" hors Cloverhill, filiale à problème du groupe, qui a récemment été attaquée en justice par le fabricant américain de cuisines McKee au motif de retards de livraison.Le groupe fait face à un ensemble de défis internes et externes. En Europe, il y a eu de bons progrès au niveau des prix du beurre et de l'utilisation des capacités en Allemagne. Ils ne seront toutefois pas suffisants pour compenser les pertes sur les volumes et les marges. De plus, les pressions liées au Brexit subsistent sur les activités britanniques.Aryzta a perdu notamment un important contrat avec le géant suisse du commerce de détail Coop, qui produit désormais lui-même ses pains et viennoiseries.AMÉRIQUE DU NORD À LA PEINEAux Etats-Unis, les recettes se stabilisent hors Cloverhill, avec une bonne performance du Canada, mais la rentabilité s'inscrit en deçà des attentes. La hausse à deux chiffres des frais de distribution et un coût du travail plus élevé qu'escompté ont un impact significatif. De plus, certaines mesures d'amélioration de la performance, commençant à engendrer des baisses de coûts, n'avancent cependant pas aussi rapidement que prévu. La région Reste du monde progresse comme escompté.Sur le site de Cloverhill aux Etats-Unis, Aryzta fabrique et emballe ses propres produits de boulangerie et ceux de concurrents. Le site fait face à plusieurs difficultés, ce qui pèse sur sa rentabilité.Les conditions de crédits des créanciers sont respectées grâce au refinancement, précise le groupe. Ce dernier table sur une génération de liquidités de plus de 450 mio EUR pour l'exercice en cours grâce à la vente de certaines activités ne faisant pas partie du coeur de métier, incluant La Rousse Foods, Cloverhill et de ses investissements dans des co-entreprises. La direction a confirmé vouloir générer des liquidités d'environ 1 mrd EUR au cours des quatre prochaines années.M. Toland a confirmé à ce propos que la participation dans le spécialiste français du surgelés Picard était également concernée par ces cessions.Aryzta publiera ses résultats semestriels de l'exercice décalé 2017/2018 le 12 mars. L'exercice a débuté le 1er août 2017 et clôturera le 31 juillet 2018.Que l'Ebitda soit attendu en baisse par rapport à l'année précédente n'est pas tellement une surprise, mais l'ampleur de l'abaissement en est une, estime l'analyste Andreas von Arx de Baader Helvea. La crédibilité de la direction a pris un coup, même si les conditions de crédit devraient pourvoir être tenue.Certes, Aryzta assure que les conditions de crédit seront respectées grâce à la vente d'activités non stratégiques, qui devrait rapporter plus de 450 mio EUR, souligne la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Cependant, la société a malheureusement rejeté jusqu'ici une augmentation de capital, alors qu'elle permettrait une plus grande stabilité, raison pour laquelle la situation financière restera inconfortable.Sur la journée de jeudi, l'action Aryzta a dégringolé de près de 21% à 29,87 CHF, dans un SLI en baisse de 0,89%.ol/al(AWP / 25.01.2018 17h35)