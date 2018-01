Aryzta abaisse ses prévisions de rentabilité pour 2018

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a abaissé ses prévisions de rentabilité pour l'année en cours. Auparavant escompté "à peu près en ligne avec celui de 2017", le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est désormais attendu en baisse, a souligné l'entreprise jeudi.L'Ebitda devrait s'inscrire 15% en dessous de la valeur de l'année précédente à périmètre constant. En données publiées, le repli devrait atteindre 20%.Alors que les recettes, hors Cloverhill, sont relativement stables, l'Ebitda s'est affaibli par rapport à la fin du deuxième trimestre en Europe et aux Etats-Unis, une tendance qui ne devrait pas s'inverser pour l'exercice 2018, précise le communiqué.Le groupe fait face à un ensemble de défis internes et externes. En Europe, il y a eu de bons progrès au niveau des prix du beurre et de l'utilisation des capacités en Allemagne. Ils ne seront toutefois pas suffisants pour compenser les pertes sur les volumes et les marges.Aux Etats-Unis, les recettes se stabilisent hors Cloverhill, mais la rentabilité s'inscrit en deçà des attentes. La hausse à deux chiffres des frais de distribution et un coût du travail plus élevé qu'escompté ont un impact significatif. De plus, certaines mesures d'amélioration de la performance et de baisse des coûts n'avancent pas aussi rapidement que prévu.ol/al(AWP / 25.01.2018 07h26)