Aryzta cède des actifs déficitaires aux Etats-Unis

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Aryzta annonce jeudi avoir trouvé avec l'américain Hostess Brands un repreneur pour son usine déficitaire de Cloverhill, à Chicago. Le boulanger industriel irlando-helvétique cédera par ailleurs son site de Cicero, dans l'Illinois, à Bimbo Bakeries.Le communiqué succinct n'articule aucun montant de transaction, mais souligne que ces désinvestissements s'inscrivent dans la stratégie d'élagage des activités non stratégiques et de maximisation du flux de trésorerie.Interrogé par AWP sur le prix de vente, d'éventuels correctifs de valeur ou encore sur un potentiel impact de ces cessions sur les objectifs rabotés la semaine dernière, un porte-parole d'Aryzta n'était pas en mesure d'apporter plus de précisions sur ces opérations dans l'immédiat.Le site de Cloverhill était confronté à des pertes de contrats ainsi qu'à une bisbille juridique avec un ancien client autour de délais de livraison.La direction avait indiqué la semaine dernière à l'occasion d'un sévère avertissement sur résultat vouloir récupérer plus de 450 mio EUR de liquidités en cédant des actifs en dehors de son coeur de métier, dont l'usine de Cloverhill ou le grossiste en épicerie fine La Rousse, cédé en décembre au détaillant et grossiste alimentaire irlandais Musgrave pour un montant là encore non dévoilé.La nouvelle a donné un coup de fouet au cours de la nominative Aryzta. Cette dernière a gagné jeudi 2,2% à 25,62 CHF, en tête d'un SLI à -0,23%.jh/al/lk(AWP / 01.02.2018 17h41)