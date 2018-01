Aryzta en chute libre après un avertissement sur résultats

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta chutait largement jeudi à la Bourse suisse, après avoir abaissé ses objectifs de rentabilité pour l'exercice annuel en cours, qui clôturera le 31 juillet. L'entreprise fait face à de nombreux défis internes et externes, dans les régions Europe et Amérique du Nord.Vers 10h02, le titre Aryzta lâchait 20,9% à 29,86 CHF tandis que le SLI était en repli de 0,41%.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait s'inscrire 20% en dessous de l'exercice précédent, alors qu'il était précédemment escompté plus ou moins au même niveau lorsque le groupe a présenté ses résultats du 1er trimestre en novembre. Les prévisions des analystes avaient été alors légèrement dépassées au niveau du chiffre d'affaires, ce qui avait permis d'améliorer le sentiment du marché à l'égard du titre. Désormais, la confiance des investisseurs est à nouveau mise à mal.Que l'Ebitda soit attendu en baisse par rapport à l'année précédente n'est pas tellement une surprise, mais l'ampleur de l'abaissement en est une, estime l'analyste Andreas von Arx de Baader Helvea. La crédibilité de la direction en a pris un coup.Ce n'est une surprise qu'à moitié, souligne Jean-Philippe Bertschy de Vontobel. Il note néanmoins un point positif avec un afflux de liquidités important au deuxième semestre, qui soulève toutefois des questions sur les possibilités à l'avenir de génération de trésorerie.Certes, Aryzta assure que les conditions de crédit seront tenues grâce à la vente d'activités non stratégiques qui devrait rapporter plus de 450 mio EUR, souligne la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Cependant, la société a malheureusement rejeté jusqu'ici une augmentation de capital, alors qu'elle permettrait une plus grande stabilité, raison pour laquelle la situation financière restera inconfortable.ol/al(AWP / 25.01.2018 10h09)