Aryzta en chute libre au premier semestre 2017/18

(ajoute détail des régions et désinvestissements)Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a connu un premier semestre 2017/18, clos fin janvier, très difficile. La contreperformance était toutefois attendue, après un nouvel avertissement sur résultats fin janvier, le cinquième d'affilée. Le groupe zurichois parvient néanmoins à dépasser certaines prévisions des analystes.Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,79 mrd EUR, en recul de 6,2% sur un an, indique lundi Aryzta. Le boulanger industriel a accusé une décroissance organique de 2,2%, contre -1,6% douze mois auparavant.Les deux principales régions d'activité du groupe ont évolué très différemment. L'Europe affiche un chiffre d'affaires de 868,3 mio EUR, en hausse de 0,7%, pour une croissance organique de 1,7%.La véritable contreperformance est enregistrée en Amérique du Nord, où le boulanger industriel a pâti de la vente de Cloverhill mais également d'effets de change (-6,6%). Le chiffre d'affaires a chuté de 14,1% à 786,4 mio CHF ou 7,4% sans Cloverhill. La décroissance organique s'élève en tout à 7,5%.Dans le reste du monde, les revenus ont augmenté de 2,2% à 131,9 mio EUR, malgré un impact négatif des devises. Au cours de la période sous revue, les effets de change ont privé le groupe de 77,5 mio EUR, représentant un recul de 4,1% du chiffre d'affaires global.Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) a plongé de 41% à 93,3 mio EUR.Les deux principales régions enregistrent une forte baisse de la rentabilité, mesurée au résultat brut d'exploitation (Ebitda), soit -17,7% pour l'Europe et -49,6% pour l'Amérique du Nord. L'Ebitda dégagé par les autres pays a cru globalement de 4,9%.DÉSINVESTISSEMENTS DANS LES CLOUSLe bénéfice par action a été divisé par plus que deux à 0,57 EUR, tout comme le bénéfice net à 50,9 mio EUR. Ces deux indicateurs sont toutefois ajustés de différents éléments, notamment les coûts liés à la restructuration et aux désinvestissements.Les recettes et l'Ebita dépassent les attentes du consensus AWP, tandis que la décroissance organique se situe dans la cible. Le bénéfice par action était attendu à 0,47 et 0,58 EUR.Les désinvestissement auxquels s'est engagé Aryzta suivent leur cours, conformément aux attentes. Leur montant s'élève actuellement à 140 mio EUR et devrait dépasser 450 mio.Les ventes de Cloverhill et de La Rousse Foods ont été finalisées en début d'année. Le groupe a par ailleurs signé un accord pour la cession de la coentreprise Signature Foods en mars.Dans son communiqué, la société annonce avoir terminé son refinancement. L'endettement net s'élevait à fin janvier à 1,62 mrd EUR.Entré en fonction en septembre dernier, le directeur général (CEO) Kevin Toland rappelle qu'Aryzta applique actuellement un programme de réhabilitation qui durera plusieurs années. La société helvetico-irlandaise a abandonné les activités déficitaires et se concentre désormais sur la pâtisserie congelée.La direction a été passablement remaniée suite au départ en bloc de différents dirigeants en mars 2017.