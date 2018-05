Aryzta: le conseil d'administration confirme la nouvelle direction

Zurich (awp) - Le conseil d'administration du boulanger industriel Aryzta a confirmé la nouvelle direction de l'entreprise. Celle-ci est dirigée par le directeur général (CEO) Kevin Toland et comprend aussi le directeur financier Frederic Pflanz ainsi que les directeurs régionaux Gregory Sklikas (Europe), Dave Johnson (Amérique du nord), Claudio Gekker (Amérique latine), Rob O'Boyle (Asie, Pacifique, Moyen-Orient et Afrique), le directeur stratégie John Heffernan et le directeur ressources humaines Tony Murphy, a indiqué la société mercredi soir.Aryzta avait donné un grand coup de balai à la direction il y a une bonne année, la renouvelant complètement. Kevin Toland a pris les commandes en septembre 2017 et M. Pflanz a été nommé directeur financier à la même époque. Gregory Sklikas était arrivé en mai 2017. Dave Johnson et John Heffernan ont complété l'équipe au début de cette année.mk/rp(AWP / 30.05.2018 21h29)