Aryzta: le président et CEO rachètent des titres après le rapport semestriel

Zurich (awp) - Après la présentation des résultats semestriels d'Aryzta, deux hauts responsables de la société ont racheté des actions de leur employeur. Le président du conseil d'administration Gary McGann a racheté 4930 titre et le directeur général (CEO) Kevin Toland 5043, a indiqué le boulanger industriel mercredi. M. McGann a rejoint la société en décembre 2016 tandis que M. Toland a pris ses fonctions en septembre 2017.Les deux directeurs ont consacré chacun plus de 100'000 CHF à leur achat. Lundi dernier, le titre Aryzta avait été sous pression après la présentation des résultats semestriels et avait clôturé en repli de 2,3%.Le secrétaire de la société Pat Morrissey a annoncé il y a deux jours son départ de la société et a revendu dans la foulée 133'569 titres, souligne Aryzta dans son communiqué.ra/tp/ol/rp(AWP / 14.03.2018 07h38)