Aryzta nomme Gregory Sklikas au poste de directeur général pour l'Europe

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta enregistre un nouveau changement dans ses instances dirigeantes. Dermot Murphy, directeur général (CEO) pour l'Europe, a décidé de se retirer. Il sera remplacé par Gregory Sklikas, indique le groupe zurichois jeudi.Le nouveau responsable rejoindra Aryzta en mai et sera épaulé lors d'une phase de transition par M. Murphy, jusqu'au départ du titulaire du poste en août.Dermot Murphy a travaillé 20 ans au sein d'Aryzta. Gregory Sklikas a réalisé toute sa carrière dans l'alimentation, dont 14 ans chez Unilever et 11 ans chez Royal Friesland Campina.La direction du boulanger industriel a passablement changé de visage ces derniers mois, suite à la démission en bloc de trois piliers de l'ancienne direction en 2017. Le CEO du groupe Kevin Toland et le directeur financier (CFO) Frederic Pflanz ont pris leur fonction respectivement en septembre et janvier derniers.