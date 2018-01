Ascom 2017: ventes en hausse de 3%, marge ebitda à environ 14%

Zurich (awp) - Le groupe technologique Ascom a bouclé son exercice 2017 avec un chiffre d'affaires et une marge ebitda conformes à ses propres attentes. Sur la base de données provisoires et non auditées, le chiffre d'affaires des activités poursuivies a augmenté de 3% à 309 mio CHF, a indiqué l'entreprise mercredi soir. Au 2e semestre, les recettes ont atteint 166 mio CHF, après 154,4 mio au 2e semestre 2016.En raison d'un solide 2e semestre, les entrées de commandes ont augmenté de 7,2% à 325 mio CHF l'an dernier (pour les activités poursuivies). Au seul 2e semestre, les entrées de commandes ont atteint environ 167 mio CHF, après 145,0 mio un an plus tôt.Ascom précise attendre une marge ebitda d'environ 14%, après 9,7% au 1er semestre et 4,8% en 2016. Selon ses propres prévisions, la société tablait sur une hausse du chiffre d'affaires de 3-6% et sur une marge ebitda de 14-15%.Les chiffres définitifs et le rapport annuel 2017 seront publiés le 1er mars prochain.cp/rp(AWP / 10.01.2018 18h30)