Ascom décroche une commande de 1,1 mio CHF aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Ascom a obtenu aux Etats-Unis une commande d'un montant de 1,1 mio CHF auprès de Munson Healthcare, un réseau de livraison intégré. Le fournisseur de matériel et de services de communications en milieux hospitaliers mettra à disposition l'entier de sa plateforme de santé (Ascom Healthcare Platform). L'accord a été signé au cours du deuxième semestre 2017.Le déploiement de la plateforme a déjà commencé et devrait prendre fin en ce début d'année, précise Ascom dans son communiqué.Munson Healthcare est un réseau de livraison intégré à but non lucratif qui dessert neuf hôpitaux dans l'Etat du Michigan.fr/rp(AWP / 16.01.2018 18h30)