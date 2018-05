Ascom et Executone of Louisiana remportent un contrat de 800'000 USD

Zurich (awp) - Ascom et Executone of Louisiana ont remporté un contrat de 800'000 dollars (794'419 francs) comprenant la livraison et l'installation de la plateforme informatique Ascom healthcare au Medical Center of Southeast Texas aux Etats-Unis, annonce mardi le fabricant de dispositifs de communication en milieu hospitalier."Ascom Healthcare Plattform" permet d'améliorer la communication entre le personnel médical et les appareils techniques et facilite l'analyse de données collectés. Cet outil sera mis en place cette année, précise le communiqué.lk/al(AWP / 29.05.2018 07h49)