Ascom remporte un contrat de maintenance en Finlande pour 3,8 mio EUR

Zurich (awp) - Le groupe technologique Ascom a conclu un contrat de maintenance et de service avec l'hôpital de Helsinki en Finlande pour un montant de 3,8 mio EUR, a annoncé mercredi la société zougoise. L'accord avec Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) a été signé pour une durée de quatre ans et couvre dix cliniques totalisant 1600 lits.Le contrat couvre les systèmes d'appels du personnel soignant et les systèmes de communication de l'hôpital, notamment au niveau du service, de la réparation et de la mise à jour des logiciels, a précisé Ascom dans un communiqué.Ascom, dont le siège est à Baar et qui emploie environ 1300 personnes, est spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication notamment en milieu médical.al/rp(AWP / 17.01.2018 18h30)