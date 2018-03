Ascom renoue avec les bénéfices en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs de communication en milieu hospitalier Ascom a renoué avec les bénéfices en 2017, dégageant un profit net de 25,9 mio CHF, après une perte massive de 145,7 mio un an auparavant. La direction a confirmé jeudi ses objectifs à moyen terme.Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a été confirmé à 309,7 mio CHF (+3,1%), alors que les entrées de commandes ont pris 7,2% à 324,8 mio, a détaillé la société zougoise dans des documents de présentation.Au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 55,9% à 33,2 mio CHF, pour une marge en hausse de 3,6 points à 10,7%.La performance d'Ascom avait été plombée en 2016 par la vente de la division Network Testing, spécialisée dans le contrôle et l'optimisation des réseaux de téléphonie mobile, au français Infovista.Malgré un retour à la normale, le groupe ne proposera qu'un dividende de 0,45 CHF par titre à ses actionnaires, 35 centimes de moins que pour l'exercice 2016 et cinq centimes en dessous des prévisions du marché.La direction a confirmé ses objectifs à l'horizon 2020, comprenant une croissance des ventes de 7% à 10% et une marge opérationnelle brute (Ebitda) d'environ 20%, contre 14,1% actuellement.al/rp(AWP / 01.03.2018 06h55)