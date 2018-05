Asmallworld lance un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels

Zurich (awp) - Le réseau social privé Asmallworld lance un placement d'actions via une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordre. Jusqu'à 813'715 nouveaux titres seront placés à un prix de placement de 11,50 francs, a indiqué mardi soir la société récemment cotée sur SIX.La transaction n'est accessible qu'aux investisseurs institutionnels et s'effectuera à travers un placement privé. Les actionnaires existants n'auront pas de droit de souscription préférentiel. Les nouvelles actions seront issues du capital autorisé de la société.Le nombre de nouvelles actions placées sera connu le 30 mai à l'issue de la constitution du livre d'ordre. Dès le 1er juin, les titres seront cotés sur SIX.Le produit du placement d'actions sera utilisé pour financer des investissements et des acquisitions, précise la société dans son communiqué.ol/(AWP / 29.05.2018 19h29)