Asmallworld prend un option sur l'achat d'une communauté de voyage de luxe

Zurich (awp) - Le site élitiste de rencontres Asmallworld a signé un contrat en vue de la reprise d'une communauté de voyage de luxe dont le nom n'est pas divulgué. Le groupe zurichois précise mercredi que cet accord constitue une option d'achat et n'est aucunement contraignant. Le prix de cette acquisition pourrait atteindre 30 millions d'euros, en partie payable en actions.Le réseau social a jusqu'au 30 novembre pour prendre sa décision. Si Asmallworld venait à exercer son option d'achat, les objectifs financiers de l'année 2018 seraient modifiés en conséquence, selon le communiqué.La communauté de voyage concernée est active dans la région Allemagne, Autriche et Suisse (Dach). Asmallworld étudie actuellement les options de financement de l'opération. Principal actionnaire du groupe, ASW Capital a d'ores et déjà promis un soutien.Il s'agit de la première annonce en matière de fusion/acquisition de la société, depuis sa cotation à SIX au mois de mars, indique le président du conseil d'administration Patrick Liotard-Vogt, cité dans le communiqué.fr/jh(AWP / 26.04.2018 06h54)