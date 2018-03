Asmallworld publie le calendrier de son introduction en Bourse

Zurich (awp) - Asmallworld prévoit de faire son entrée à la Bourse suisse en date du 20 mars et pour un prix d'émission de 9,75 CHF par action, indique le réseau social pour citadins amateurs de voyages et vie nocturne, soigneusement sélectionnés. L'introduction de quelque 8 millions de nominatives, d'un valeur nominale de 1,00 CHF, doit faire passer le flottant à 40% du capital-actions, ASW Capital détenant les 60% restants, précise un communiqué publié jeudi.La capitalisation boursière doit s'établir à près de 80 mio CHF. En sus des 8'137'153 titres enregistrés, Asmallworld entend inscrire un millions de parts supplémentaires, en qualité de capital conditionnel.La société zurichoise a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,0 mio CHF, qu'elle entend étoffer de 30 à 40% en 2018 puis de 30% en moyenne annualisée à l'horizon 2022. La perte nette avait été creusée à 2,7 mio contre 1,3 mio CHF en 2016. Les recettes proviennent principalement des frais d'abonnements de 100 CHF par année pour la plateforme asw.com et de 2400 CHF pour finestclubs.com.jh/fr(AWP / 15.03.2018 15h31)