(ajoute remontée du cours et détails aux 4e et 6e paragraphes)Zurich (awp) - Asmallworld se réserve le droit de prendre des mesures juridiques après la chute du titre à la Bourse suisse jeudi. Le réseau social élitiste s'est adressé au gendarme de la place financière allemande (Bafin) pour clarifier les faits, selon un communiqué publié vendredi. Une enquête concernant des soupçons de manipulation du marché a été ouverte jeudi.L'autorité allemande a lancé jeudi un avertissement sur des recommandations d'achat d'actions de la société zurichoise, via des courriels. La Bafin soupçonne que ces recommandations se basent sur des données incorrectes ou trompeuses. Elle suppute aussi des conflits d'intérêts.Cet avertissement avait provoqué la chute du cours de l'action, qui avait clôturé sur un recul de 28%.Dans son communiqué, Asmallworld tient à souligner que l'enquête n'est pas dirigée à l'endroit de la société mais contre des parties tierces non précisées. Jusqu'ici il n'est pas clair à quel courriel la Bafin fait référence. La société a pris contact avec le régulateur allemand pour clarifier les faits et "se réserve le droit de prendre des mesures juridiques" à l'égard de ces parties tierces."Il est pour nous très douloureux et incompréhensible, qu'en tant qu'entreprise, nous soyons associés à des faits sur lesquels nous n'avons aucune influence", a regretté le directeur général (CEO) Jan Luescher, cité dans le communiqué.Jeudi, il avait indiqué à AWP l'impuissance de la société d'arrêter une campagne, non sollicitée selon lui, en faveur de l'action en cours sur le site "aktiencheck.de".INVESTISSEURS RASSURÉSL'entreprise a par ailleurs mis en exergue qu'elle avait réalisé une forte croissance au premier trimestre, sans livrer plus de détails. Asmallworld a également rappelé la signature d'un accord d'option d'achat pour une communauté de voyages de luxe. Aux termes de ce dernier, le réseau a la possibilité de reprendre l'entier de cette société jusqu'au 30 novembre prochain.Asmallworld est un réseau social privé qui compte actuellement quelque 28'500 membres. Le coeur de ses activités est à Zurich, où la société exploite une plateforme du même nom. Les actions sont cotées sur SIX depuis le 20 mars dernier, au prix d'émission de 9,75 francs et avec un premier cours à 12,40 francs.En plus de la cotation à Zurich, les actions Asmallworld sont négociables sur plusieurs plateformes boursières allemandes.Les investisseurs semblaient être rassurés par les explications fournies. A 11h45, l'action reprenait 29,4% à 20,57 francs dans un marché SPI en repli marginal de 0,01%.jb/tp/lk/jh/buc(AWP / 27.04.2018 12h05)