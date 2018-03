Asmallworld signe pour l'instant une introduction en Bourse réussie

Zurich (awp) - Le réseau élitiste de rencontres Asmallworld réussissait dans l'immédiat mardi ses premiers pas à la Bourse suisse. La nominative de la société zurichoise était négociée bien au-dessus de son prix d'émission. Les gains issus de cette cotation sur SIX doivent fournir davantage de visibilité opérationnelle à la direction mais également permettre d'éventuelles acquisitions.A 09h25, le titre Asmallworld s'échangeait à 12,50 CHF, pour un premier cours à 12,40 CHF. Le cour actuel s'affiche en hausse de plus de 28% par rapport au prix d'émission de 9,75 CHF. En tout, 916 titres ont été échangés. Le SPI prenait 0,28%.La société ASW Capital demeure actionnaire majoritaire du réseau social, avec 60%. Asmallworld a introduit quelque 8 mio de nominatives en Bourse. Le flottant avoisine les 40%.La capitalisation boursière doit s'établir à près de 80 mio CHF. En sus des 8'137'153 titres enregistrés, Asmallworld entend inscrire un million de parts supplémentaires, en qualité de capital conditionnel.La société zurichoise a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,0 mio CHF, qu'elle entend étoffer de 30% à 40% en 2018 puis de 30% en moyenne annualisée à l'horizon 2022. La perte nette avait été creusée à 2,7 mio contre 1,3 mio CHF en 2016. Les recettes proviennent principalement des frais d'abonnements de 100 CHF par année pour la plateforme asw.com et de 2400 CHF pour finestclubs.com.fr/al(AWP / 20.03.2018 09h41)