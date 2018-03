Asmallworld signe une introduction en Bourse réussie

(avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le réseau élitiste de rencontres Asmallworld a réussi mardi ses premiers pas à la Bourse suisse. La nominative de la société zurichoise a terminé la séance bien au-dessus de son prix d'émission de 9,75 CHF. Les gains issus de cette cotation sur SIX doivent fournir davantage de visibilité opérationnelle à la direction mais également permettre d'éventuelles acquisitions.A la clôture, le titre Asmallworld a fini à 14,75 CHF, pour un premier cours à 12,40 CHF. Le SPI a pour sa part terminé en hausse de 0,36%.La société ASW Capital demeure actionnaire majoritaire du réseau social, avec 60%. Asmallworld a introduit quelque 8 mio de nominatives en Bourse. Le flottant avoisine les 40%.La capitalisation boursière doit s'établir à près de 80 mio CHF. En sus des 8'137'153 titres enregistrés, Asmallworld entend inscrire un million de parts supplémentaires, en qualité de capital conditionnel.La société zurichoise a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,0 mio CHF, qu'elle entend étoffer de 30% à 40% en 2018 puis de 30% en moyenne annualisée à l'horizon 2022. La perte nette avait été creusée à 2,7 mio contre 1,3 mio CHF en 2016. Les recettes proviennent principalement des frais d'abonnements de 100 CHF par année pour la plateforme asw.com et de 2400 CHF pour finestclubs.com.Asmallworld ouvre ainsi la saison des introductions en Bourse sur SIX. Le groupe de restauration à bord Gategroup, le fabricant zurichois de capteurs Sensirion et le spécialiste bâlois d'implants chirurgicaux et d'instruments d'ostéosynthèse Medartis prévoient aussi de franchir le pas dans le courant du mois de mars.fr/al/lk(AWP / 20.03.2018 19h13)