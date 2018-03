Assemblée générale 2018: Approbation de toutes les propositions

Chantal Balet Emery, qui était membre du Conseil d'administration depuis mars 2013, avait décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée générale de cette année. Le Conseil d'administration et le Group Executive Board remercient Chantal Balet Emery de ses précieux services et de son engagement de longue date en faveur du Groupe. Les actionnaires ont élu Martin A. Fischer comme nouveau membre du Conseil d'administration. Le mandat des actuels membres du Conseil d'administration, Hans Ulrich Meister (Président), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Ines Pöschel et Laurent Vulliet, a été renouvelé pour une période supplémentaire.

Au premier trimestre, Implenia a de nouveau enregistré une progression de son carnet de commandes, lequel s'établit vers la fin de la période à CHF 6,4 milliards, contre CHF 6,0 milliards en fin d'année 2017.

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son modèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 3,9 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com

