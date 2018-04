Assemblée générale 2018 de la Banque Cler

Lors de l'Assemblée générale de la Banque Cler SA qui s'est tenue aujourd'hui, tous les points à l'ordre du jour ont été approuvés à une large majorité. Le dividende brut reste inchangé à CHF 1,80 par action. Andreea Prange a été nouvellement élue au Conseil d'administration.746 actionnaires ont participé ou ont été représentés à l'Assemblée générale de la Banque Cler qui s'est déroulée au Congress Center de la Foire de Bâle. Cela représente 78,3% (ou 264,3 millions de CHF) du capital-actions ayant droit de vote. A cette occasion, ils ont adopté l'ensemble des propositions du Conseil d'administration à une large majorité.Le rapport de gestion 2017, composé du rapport annuel et du rapport de situation, a été adopté à une large majorité. Le rapport de gestion complet est disponible en langue allemande sur le site internet de la Banque Cler depuis le 8 mars 2018. Par ailleurs, l'Assemblée générale a entériné le dividende brut de CHF 1,80, inchangé par rapport à l'an dernier. La Banque Cler poursuit ainsi sa politique orientée sur le long terme en matière de dividende. Le dividende sera crédité sans frais aux actionnaires le 12 avril 2018 par la banque de dépôt.A. Sturm a été réélu largement au poste de président du Conseil d'administration, tout comme les anciens membres Sebastian Frehner, Barbara A. Heller, Christine Keller, Ralph Lewin et Christian Wunderlin. Jan Goepfert ne se représentait pas. Andreea Prange a été élue pour la première fois, à une grande majorité.Il a été demandé à l'Assemblée générale d'augmenter dans les statuts le nombre des activités autorisées pour les membres du Conseil d'administration en dehors de l'entreprise. Par ailleurs, l'octroi de crédits et de prêts aux membres d'un comité consultatif de même que le nombre des activités autorisées en dehors de l'entreprise sont à l'avenir soumis à la même règle que celle applicable aux membres du Conseil d'administration. L'adaptation nécessaire des art. 23 et 24 des statuts a été adoptée à une large majorité.Natalie WaltmannResponsable CommunicationBanque Cler SA, CEO officeTéléphone: +41 (0)61 286 26 03E-mail: natalie.waltmann@cler.ch tensid.ch / 06.04.2018 20h56)