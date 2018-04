Assemblée générale d'Arbonia AG approuvant toutes les demandes

votes portant sur la rémunération totale maximale des membres du conseil d'administration pour l'année civile 2017/2018, effectué pour la première fois de manière rétrospective, ont également été accepté. L'assemblée générale a validé les changements de statuts visant à augmenter le capital autorisé et conditionnel de CHF 57'960'000 en émettant tout au plus 13'800'000 actions nominatives à libérer entièrement d'une valeur nominale de CHF 4,20 chacune.

Au cours de la 31ème assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour, les actionnaires d'Arbonia AG ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes du groupe pour l'année 2017 et ont donné quitus au conseil d'administration ainsi qu'à la direction pour l'exercice écoulé. Le vote consultatif sur le rapport de rémunération pour l'exercice 2017, ainsi que lesLes sept membres actuels du conseil d'administration, Alexander von Witzleben, Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper et Thomas Lozser, ont été reconduits dans leur fonction et ont été réélus pour une période supplémentaire d'un an. Alexander von Witzleben a été reconduit au poste de président. Dr Rudolf Huber, a renoncé à sa réélection au conseil d'administration. Le conseil se réduit donc à sept membres.Arbonia annonce le placement réussi d'un crédit semi-obligataire d'une valeur de EUR 125 millions. Le billet à ordre a été établi avec des échéances de 5, 7 et 10 ans à intérêts fixes.Le crédit semi-obligataire a été nettement sursouscrit et a notamment été souscrit par des investisseurs institutionnels comme de grandes banques et des caisses d'épargne sur le territoire et à l'étranger. Au total, près de 40 investisseurs ont pris part à la transaction. En raison de la forte demande, le volume du placement initial est passé de EUR 75 millions à EUR 125 millions. Le versement des intérêts du billet à ordre s'appuie sur le taux mid-swap en EUR.Les recettes seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise.Ce placement réussi a été organisé en coopération par la Commerzbank et la Landesbank Baden-Württemberg.Pour de plus amples informations sur Arbonia, consultez le site Web www.arbonia.com Ayant son siège social à Arbon, dans le canton de Thurgovie (Suisse),est un groupe international spécialisé dans les équipements du bâtiment, coté à la SIX Swiss Exchange. La société est active à l'échelle mondiale avec ses propres sociétés de distribution ainsi que ses représentations et partenaires dans plus de 70 pays. Les principaux sites de production se trouvent en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Italie. Au total, le groupe emploie près de 7'600 collaborateurs.Les divisions d'Arbonia oeuvrent dans les secteurs suivants: technique de chauffage, d'aération et de climatisation, sanitaire, fenêtres, portes extérieures et intérieures. tensid.ch / 20.04.2018 17h31)