Assemblée générale de Sunrise: toutes les demandes du Conseil d'administration ont été acceptées; le dividende de CHF 4,00 par action a été approuvé

Les membres actuels du Conseil d'administration proposés à la réélection, Peter Schöpfer, Jesper Ovesen, Robin Bienenstock, Michael Krammer, Joachim Preisig, Christoph Vilanek et Peter Kurer, ont été reconduits dans leurs fonctions pour une année supplémentaire. Par ailleurs, Madame Ingrid Deltenre a été élue par l'Assemblée générale pour un an en tant que membre supplémentaire du Conseil d'administration.L'Assemblée générale a réélu Peter Kurer pour un nouveau mandat à la présidence du Conseil d'administration.L'Assemblée générale a par ailleurs confirmé Peter Schöpfer au poste de président du Comité de rémunération et nommé les membres de ce dernier conformément aux propositions formulées.Lors de la séance constitutive qui s'est tenue à la suite de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a confirmé Peter Schöpfer au poste de vice-président, ainsi que les anciens membres du comité d'audit.Le rapport de gestion de Sunrise Communications Group AG, accompagné du rapport de situation et du rapport financier, a été approuvé pour l'exercice 2017. Les actionnaires ont également approuvé la demande du Conseil d'administration de verser un dividende de CHF 180,3 millions, soit CHF 4.00 par action, ce qui correspond à un rendement en dividende de 5.05 % sur le cours de clôture du 10 avril 2018.D'autre part, l'Assemblée générale a approuvé la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction et a adopté le rapport de rémunération 2017. De même, les actionnaires ont approuvé le montant total maximal de la rémunération du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire en 2019, ainsi que le montant total maximal de la rémunération de la Direction pour l'exercice 2019.Les actionnaires ont aussi accepté la demande du Conseil d'administration concernant la réélection de Monsieur Andreas G. Keller, avocat à Zurich, en tant que mandataire indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.L'Assemblée générale a aussi approuvé la reconduction de Ernst&Young AG (Zurich) comme organe de révision pour l'exercice 2018.L'Assemblée générale a accepté les modifications des statuts concernant les restrictions d'inscription pour les «nominees», l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée générale: décision concernant la décotation des actions de la société, la disposition des statuts concernant le nombre de mandats autorisés pour les membres du Conseil d'administration en dehors du groupe Sunrise dans des sociétés non cotées en bourse ainsi que la disposition transitoire concernant le traitement des mandats excédentaires.Corporate CommunicationsCase postaleCH-8050 ZürichTéléphone: 0800 333 000Depuis l'international: +41 58 777 76 66Les informations contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été vérifiées de façon indépendante et aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'impartialité, l'exactitude, l'exhaustivité, le caractère raisonnable ou la justesse des informations ou opinions contenues dans ce document. La responsabilité de Sunrise Communications Group AG, de ses filiales ou de leurs salariés, de ses conseillers, représentants ou partenaires n'est aucunement engagée (pour négligence ou autrement) pour quelque perte que ce soit résultant de l'utilisation de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué sont données à la date de la publication et sujettes à des modifications sans préavis.Les déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent inclure des énoncés prospectifs. Ceux-ci peuvent être identifiés par le fait qu'ils utilisent des mots tels que «anticiper», «estimer», «devrait», «prévoir», «orientation», «projeter», «avoir l'intention», «planifier», «croire», et/ou d'autres termes similaires en relation avec, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance, les stratégies ou les développements du secteur. Ces déclarations sont fondées sur les intentions, attentes ou convictions actuelles de la direction et comportent des risques inhérents, des hypothèses et des incertitudes, y compris des facteurs qui pourraient les retarder, les détourner ou les modifier. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou activités courantes ne signifient pas que celles-ci se poursuivront dans l'avenir. Les résultats réels et autres événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés. Ces différences pourraient affecter les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans ce communiqué et peuvent résulter, entre autres choses, de changements dans les facteurs économiques, industriels, concurrentiels, technologiques, stratégiques, réglementaires ou autres qui influent sur les affaires et les opérations de la société. Ni Sunrise Communications Group AG ni aucun de ses partenaires ou filiales n'est tenu (et chacune de ces entités décline expressément une telle obligation) de mettre à jour, réviser ou modifier un quelconque énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ultérieurs ou pour toute autre raison. Aucune confiance excessive ne doit être accordée à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.Les performances passées ne présagent pas des performances futures; en outre, les résultats intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats annuels. tensid.ch / 11.04.2018 19h17)