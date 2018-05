1 345 actionnaires étaient présents lors de l'assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA à Berne. Ils représentaient 6 964 868 voix (44,1 %) et ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration à une large majorité.L'assemblée générale a approuvé le relèvement du dividende de 20 centimes, à CHF 4.00 par action. Les quelque 33 000 actionnaires bénéficient ainsi d'un dividende total de 63 millions de francs. Cela correspond à un taux de distribution de 53,0 % du bénéfice du groupe réalisé l'année dernière. Conformément à sa stratégie, Valiant vise un taux de distribution entre 40 et 70 %.Lors de l'assemblée générale, le CEO Markus Gygax a également évoqué l'achèvement de l'intégration de Triba Partner Bank AG. La fusion a été finalisée le week-end dernier et les anciens clients de Triba sont devenus des clients Valiant. Les ajustements nécessaires apportés hier, mardi 22 mai 2018, dans le registre du commerce entérinent la fusion de Valiant et de Triba au niveau juridique également.Dans son allocution d'introduction, Jürg Bucher a enjoint les entreprises à se montrer responsables vis-à-vis de l'environnement et de la société. Une surrèglementation par la sphère politique ne pourrait être évitée que si les entreprises prennent d'elles-mêmes des initiatives. « Parallèlement à la poursuite des objectifs financiers, il s'agit aussi d'adopter le bon comportement sur le plan éthique et moral. Si nous ne comprenons pas cette interaction en tant qu'entrepreneurs, alors le fossé qui sépare l'économie de la population et des attentes de la société ne pourra que se creuser davantage », a déclaré le président du conseil d'administration.Jürg Bucher a montré que Valiant, grâce à son modèle d'affaires sans fioritures et ancré au niveau régional, lui permet d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de la société et des différentes parties prenantes. « Les fonds que la clientèle nous confie sont utilisés pour l'octroi de nombreux crédits modestes et moyens. Les engagements risqués et les projets internationaux comportant éventuellement des zones d'ombre comme la violation des droits humains, la pollution de l'environnement, le travail forcé ou le travail des enfants n'entrent pas en ligne de compte pour Valiant. » De plus, la banque n'octroie aucun crédit à des projets dommageables pour l'environnement. Néanmoins, Jürg Bucher en est conscient : « Valiant peut encore faire davantage, et nous le ferons. »Les exposés, les résultats des votations et d'autres informations relatives à l'assemblée générale de Valiant sont disponibles ici : valiant.ch/ag Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch Marcus Händel, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,7 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.9 août 2018 Résultats semestriels 20188 novembre 2018 Comptes intermédiaires au 30 septembre 201813 février 2019 Conférence pour les médias et les analystes sur le résultat annuel 2018 tensid.ch / 23.05.2018 19h02)