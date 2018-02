Assystem Technologies a réussi son OPA sur SQS

ASSYSTEM

Paris - Le groupe d'ingénierie Assystem Technologies a annoncé lundi le succès de son offre publique d'achat sur SQS (services et conseil aux entreprises)."Assystem Technologies réalise désormais un chiffre d'affaires combiné de l'ordre d'un milliard d'euros et s'appuie sur l'expertise de 14.000 collaborateurs", souligne le groupe dans son communiqué.Avec désormais 95% du capital, "Assystem Technologies est en mesure d'obtenir le retrait de la cote" de SQS à Londres, a ajouté le groupe français dans un communiqué."Cette opération stratégique majeure permet au groupe de compléter son offre (...) d'atteindre ou de renforcer sa taille critique en Inde, en Allemagne, au Royaume Uni et en Amérique du nord et également d'étendre ses expertises sectorielles aux domaines de la banque et de l'assurance, ainsi que de la distribution et des télécommunications", dit-il."Compte tenu de la forte complémentarité des deux sociétés et de l'absence de redondances, nous anticipons une intégration rapide", a déclaré Olivier Aldrin, président du directoire d'Assystem Technologies, cité dans le communiqué.Assystem Technologies, qui a réalisé 578 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, est spécialisé dans l'ingénierie produits et les services post-développement pour le compte de clients industriels opérant notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, la défense et les transports.Fondé en 1982 et coté à Londres, SQS est basé en Allemagne. Présent dans 25 pays, le groupe, qui propose notamment des services d'assurance qualité et de conseil en management, avec une spécialisation sur la transformation numérique, a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 327 millions d'euros.spe/soe/cj(©AFP / 05 février 2018 17h58)