Assystem: le bénéfice net gonflé par une grosse cession en 2017

ASSYSTEM

Paris - Le groupe de conseil en ingénierie français Assystem a publié lundi un bénéfice net consolidé de 404,1 millions d'euros en 2017, gonflé par la vente de ses activités dans l'automobile et l'aéronautique et plus important que son chiffre d'affaires.Assystem, qui estime son bénéfice net pro forma à 29 millions d'euros sur son nouveau périmètre l'an dernier, avait réalisé en 2016 un bénéfice net de 32,1 millions d'euros.Le résultat net des activités poursuivies est stricto sensu de 13,3 millions d'euros, contre 4,4 millions l'année précédente.Le chiffre d'affaires du groupe est pour sa part en hausse de 4%, à 395,2 millions d'euros, sur le nouveau périmètre restreint à l'énergie et au nucléaire.Le chiffre d'affaires de la branche Energie et infrastructure a en particulier atteint 341,3 millions d'euros (+7,4%), dont 205,5 millions d'euros pour le nucléaire (+8,9%).Pour 2018, le groupe anticipe "une croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel d'activité (ROPA) consolidé d'au moins 10%", contre une progression de 17,6% cette année pour le ROPA, et un flux net de trésorerie "supérieur à 5% du chiffre d'affaires".Le groupe anticipe notamment sur le marché du nucléaire "une croissance toujours soutenue des services au parc existant de centrales nucléaires et une montée en puissance sur les nouvelles centrales au Royaume-Uni, en Turquie et au Moyen-Orient", a-t-il précisé dans un communiqué.Assystem s'attend par ailleurs à une "bonne dynamique" en sciences de la vie et en infrastructures transports, mais à un recul "marqué" du chiffre d'affaires en énergie conventionnelle.Le groupe avait annoncé en mai un recentrage passant par une prise de participation dans Areva NP (devenu Framatome), dont il détient désormais 5% du capital.La division de recherche et développement externalisée oeuvrant dans l'automobile et de l'aéronautique, Global Product Solutions (GPS), plus importante, a été cédée à une nouvelle société baptisée Assystem Technology Group, détenue à environ 40% par Assystem --la part a décru depuis, atteignant désormais 38,2%-- et environ 60% par le fonds Ardian.Le chiffre d'affaires du périmètre contrôlé par Assystem Technology Group a progressé de 16,7%, à 673,6 millions d'euros, en 2017.lby-liu/ef/tes(©AFP / 19 mars 2018 19h10)