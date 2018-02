Athleticum à Meyrin va rouvrir sous l'enseigne de Decathlon

Genève (awp/ats) - Le vendeur d'articles de sport Athleticum va collaborer avec le groupe français Decathlon qui a ouvert en 2017 son premier magasin en Suisse à Neuchâtel. L'enseigne de Meyrin, dans le canton de Genève, va rouvrir en avril sous l'égide de Decathlon.Ce projet-pilote s'inscrit dans une possible collaboration plus étendue, a déclaré lundi à l'ats une porte-parole d'Athleticum, qui appartient au groupe genevois Maus Frères. Elle pourrait concerner à l'avenir les 23 magasins Athleticum."Les modalités et le rythme de cette collaboration restent à définir", a ajouté la porte-parole. Cette dernière a toutefois précisé qu'il n'est pas question d'une vente de l'enseigne.ats/buc(AWP / 19.02.2018 17h49)