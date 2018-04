Atos: c.a. en hausse de 2% à 2,945 mds EUR au 1er trimestre

ATOS

Paris - Le géant de l'informatique français Atos a enregistré un chiffre d'affaires de 2,945 milliards d'euros, en hausse de 2% à périmètre et taux de change constants au premier trimestre 2018, a-t-il annoncé mercredi.En données publiées, le chiffre d'affaires recule en revanche de 5,3% par rapport au chiffre d'affaires de 3,111 milliards d'euros pour la même période l'an dernier.A taux de change constants uniquement, hors variation de périmètre, la hausse est de 3,7%, précise le groupe qui par ailleurs "confirme tous ses objectifs pour 2018", dont une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3% et une marge opérationnelle comprise entre 10,5% et 11%."Au cours du premier trimestre, le groupe a réalisé une bonne performance en terme de chiffre d'affaires malgré un point imprévu d'exécution managériale en Amérique du Nord où je suis en train de revoir et renforcer l'équipe de direction", a indiqué le PDG du groupe Thierry Breton, cité dans le communiqué.Ce "point imprévu" d'exécution managériale a eu un impact sur le chiffre d'affaires de la division Infrastructure et data management, qui a reculé de 1,6% à périmètre et taux de change constants à 1,563 milliard euros, selon le communiqué.La division Business & Platform Solutions (B&PS) a pour sa part enregistré un chiffre d'affaires de 799 millions d'euros, en hausse de +4,8% à périmètre et taux de change constants.L'activité de Big Data & Cybersecurity a gagné 14,4% à périmètre et taux de change constants à 200 millions d'euros au premier trimestre 2018.Et Worldine, filiale à 70% spécialisée dans le paiement et les transactions électroniques, a contribué à hauteur de 384 millions d'euros au chiffre d'affaires, soit une progression de 5,8% à périmètre et taux de change constant.Atos souligne par ailleurs qu'il continue de bénéficier d'un "fort dynamisme commercial" avec un niveau de prises de commandes (2,941 mds euros) équivalent à celui du chiffre d'affaires.Il s'agit d'une performance rare au 1er trimestre, où le ratio prises de commande sur chiffre d'affaires était plutôt "en moyenne de 93%" ces dernières années, a indiqué mercredi matin à des journalistes Elie Girard, le directeur financier du groupe.La publication de ces chiffres trimestriels survient au lendemain de l'annonce d'un "partenariat mondial" d'Atos avec Google Cloud.Ce partenariat va permettre "de renforcer le profil de croissance et de profitabilité de nos activités de gestion d'infrastructures", a souligné M. Breton.lby/tq/nas(©AFP / 25 avril 2018 06h35)