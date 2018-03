Atos et Siemens investissent 100 M EUR pour renforcer leur alliance

SIEMENS

ATOS

Francfort - Le groupe informatique français Atos et Siemens, géant allemand de l'industrie et de l'ingénierie, ont annoncé lundi un renforcement de leur alliance mondiale nouée il y a sept ans, via une hausse de leur fonds commun d'investissement.Les deux entreprises ont prévu d'augmenter de 100 millions d'euros leur fonds commun d'investissement et d'innovation, le portant ainsi à 330 millions d'euros, soit trois fois le montant alloué au départ, ont précisé les groupes dans un communiqué.Le programme d'innovation et d'investissement conjoint vise à améliorer la stratégie numérique de Siemens et d'Atos.Les deux acteurs veulent renforcer leur offre "dans les domaines tels que la cybersécurité et l'intelligence artificielle", a déclaré dans le communiqué Roland Busch, membre du directoire de Siemens en charge des technologies et qui siège aussi au conseil de surveillance d'Atos.Atos Origin et Siemens ont scellé en 2011 une alliance passant par le rachat par le groupe français de la division IT du conglomérat industriel allemand, qui est entré en retour à hauteur de 15% dans le capital d'Atos.jpl/yap/boc(©AFP / 26 mars 2018 09h22)