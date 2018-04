Atos noue un partenariat mondial avec Google

ATOS

GOOGLE

Paris - Le groupe informatique français Atos a noué un partenariat mondial avec Google et proposera aux entreprises un accès sécurisé à la technologie du géant américain, annonce son PDG Thierry Breton dans Les Echos de mercredi.Cet accord permettra "de marier les compétences d'Atos dans le traitement et le stockage de données en toute sécurité à celles de Google" dans les technologies d'intelligence artificielle et de services dématérialisés en ligne ("cloud"), indique-t-il dans un entretien publié dans l'édition de mercredi du quotidien.Il ne détaille pas les modalités exactes de l'accord, mais explique qu'Atos veut garantir que les données des entreprises seront protégées et resteront confidentielles."Ce que nous proposons à travers cet accord mondial, c'est d'être le tiers de confiance qui garantit à nos clients qu'à tout moment personne d'autre qu'eux n'aura accès à leurs informations", assure Thierry Breton."Atos est une société de droit européen et garantit que les données de ses clients européens localisées en Europe ne seront régies sous aucun autre droit", donc pas soumises au droit américain, précise l'ancien ministre de l'Economie.Le groupe français doit par ailleurs ouvrir trois nouveaux centres de recherche et développement - à Dallas aux Etats-Unis, à Paris et à Londres - pour faire travailler sur ces offres des experts d'Atos et de Google ainsi que des clients.jmi/soe/pb(©AFP / 24 avril 2018 19h44)