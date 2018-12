Attac demande à la CDC de ne plus "financer la destruction du climat"

Paris - L'organisation altermondialiste Attac a dénoncé dimanche les investissements de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans "des projets toxiques pour les peuples et la planète", en recouvrant de liquide noir la façade des locaux parisiens de l'institution."Les petits pas, ça ne suffit pas", clamait la banderole déployée par une trentaine de militants devant l'entrée du bâtiment, proche de la gare d'Austerlitz dans le 13e arrondissement de la capitale, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux."Si la CDC s'est récemment engagée à désinvestir du charbon, elle continue à investir dans des projets +climaticides+ qui concourent à aggraver notre dépendance aux énergies fossiles", affirme Attac dans un communiqué, au moment où s'ouvre la 24e Conférence de l'ONU sur le climat (COP24) à Katowice en Pologne.Alors que "24 millions de personnes détiennent un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)", "rien ne garantit" que cette épargne, dont la CDC collecte "au moins 60%", "finance des projets contribuant effectivement à la transition énergétique", estime Dominique Plihon, porte-parole d'Attac, contredisant "le label +développement durable et solidaire+ mis en avant"."Assez de paroles, nous voulons des actes", affirment Attac France et l'ONG 350.org, qui "demandent au gouvernement et au Parlement de mettre en place une réglementation contraignante pour que cesse ce scandale financier et climatique".(©AFP / 02 décembre 2018 14h53)