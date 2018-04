Attac repasse à l'action contre Apple à Aix-en-Provence, pour dénoncer l'évasion fiscale

APPLE INC.

Aix-en-Provence - Une quarantaine de militants d'Attac ont pris pour cible l'Apple Store d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) samedi matin, demandant au groupe américain de "payer ses impôts", et dénonçant une évasion fiscale qui fait "67 millions de victimes" en France selon eux.A 11 heures, des militants altermondialistes ont collé sur les baies vitrées de l'Apple Store d'Aix-en-Provence deux grandes affiches avec des portraits de Français: Alice, 31 ans, maraîchère bio, et Robert, 74 ans, retraité, tous deux "victimes" de l'évasion fiscale, a constaté l'AFP.Ils se sont ensuite allongés sur le sol, dessinant le contour de leurs corps à la craie comme sur une scène de crime, avant de s'aligner contre la vitrine du magasin, chacun portant une lettre sur son t-shirt, pour former la phrase: "Apple, paye tes impôts".L'action, qui a duré moins d'une demi-heure, s'est déroulée dans le calme, sous surveillance de la police mais sans intervention de cette dernière.Il s'agit de la première action d'Attac contre Apple depuis que la justice française a débouté la multinationale, qui demandait l'interdiction de ce type d'actions militantes, en février.Le tribunal de grande instance de Paris avait estimé que le "dommage imminent" invoqué par la marque à la pomme après l'occupation de son magasin parisien par Attac en décembre n'était pas caractérisé, et n'avait notamment pas relevé de dégradation ou violence commise par les militants altermondialistes."Le jugement est définitif, puisqu'Apple n'a pas fait appel, et la justice a légitimé notre action en déclarant notre mission d'intérêt général", a expliqué à l'AFP Raphaël Pradeau, porte-parole d'Attac."Le message que nous voulons faire passer, c'est que nous sommes tous victimes de l'évasion fiscale, car une toute petite minorité échappe à l'impôt alors que la majorité des Français non seulement paye ses impôts, mais voit le service public se dégrader", a-t-il ajouté. Pour Attac, "le gouvernement n'a pris aucune mesure pour empêcher l'évasion fiscale d'Apple, donc il faut une pression citoyenne".L'association altermondialiste estime que "l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'Etat par an".Samedi vers midi, Attac prévoyait aussi une action devant l'Apple Store de l'Opéra à Paris.pho-jp/kp/mcj(©AFP / 07 avril 2018 10h12)