Paris - Emmanuel Macron a déploré samedi soir que la France payait "une nouvelle fois le prix du sang" après l'attaque au couteau menée à Paris, mais assuré qu'elle ne cèderait "pas un pouce aux ennemis de la liberté"."Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l'attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu'à leurs proches", écrit le chef de l'Etat sur Twitter après l'attaque menée dans le coeur de Paris qui a fait un mort et quatre blessés."Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste", a ajouté M. Macron."La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté", a-t-il asséné.La section antiterroriste du parquet de paris a été saisie après cette attaque menée dans le IIe arrondissement de Paris. Une personne a été tuée et quatre blessées. L'auteur de l'attaque a été tué par la police.mat/juf(©AFP / 12 mai 2018 22h21)