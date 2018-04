Attaque chimique présumée: Trump tient Damas et Moscou pour responsables

Washington (Etats-Unis) - Donald Trump tient Damas et Moscou pour responsables de l'attaque chimique présumée perpétrée samedi à Douma, en Syrie, a indiqué mercredi la Maison Blanche après l'annonce par le président américain d'une riposte imminente."Le président tient la Syrie et la Russie pour responsables de cette attaque aux armes chimiques", a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain lors d'un point de presse.Interrogée sur d'éventuelles frappes militaires à venir, Sarah Sanders s'est bornée à affirmer que les discussions étaient toujours en cours."Toutes les options sont sur la table, la décision finale n'a pas été prise", a-t-elle déclaré.La Maison Blanche se prépare-t-elle à un possible affrontement militaire direct avec la Russie? "Une fois de plus, toutes les options sont sur la table", a-t-elle simplement répété, sans donner de précisions sur ce sujet spécifique.La Russie, l'un des plus fidèles soutiens du régime de Bachar al-Assad, a vivement mis en garde contre de nouvelles frappes, affirmant que tout acte pouvant "déstabiliser la situation déjà fragile dans la région" aurait de "graves conséquences".Mercredi matin, M. Trump a averti, d'un tweet, de l'imminence de tirs de missiles. "La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!", a-t-il écrit.(©AFP / 11 avril 2018 20h55)