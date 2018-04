Attaque chimique présumée en Syrie: "dangereux" de tirer des conclusions sans enquête (Kremlin)

Moscou - Le Kremlin a estimé lundi qu'il serait "dangereux" de tirer des conclusions avant la tenue d'une enquête sur l'attaque chimique présumée contre une ville rebelle en Syrie, qui a été suivie par des frappes contre une base militaire du régime."Il n'y a pour l'instant eu aucune enquête à ce sujet. Sans vérification, sans enquête, tirer des conclusions ne serait pas correct", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov."Il est nécessaire d'élucider de manière très minutieuse ce qu'il s'est passé à Douma. Sans information, tirer des conclusions serait dangereux", a-t-il ajouté."La situation est véritablement tendue. Nous entendons des annonces assez menaçantes et nous ne pouvons qu'espérer une approche équilibrée et que des pays tiers ne permettront pas que se produisent des actions qui pourraient déstabiliser la situation en Syrie, qui est déjà assez fragile sans cela", a poursuivi M. Peskov.Le régime syrien et son allié russe ont accusé Israël d'avoir mené lundi des frappes contre une base militaire des forces gouvernementales dans le centre de la Syrie, survenue après une attaque chimique présumée contre l'enclave rebelle de Douma près de Damas.Paris et Washington ont menacé le régime syrien de Bachar al-Assad d'une "réponse forte" après avoir confirmé "l'utilisation d'armes chimiques" samedi.(©AFP / 09 avril 2018 11h57)